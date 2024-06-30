صورة اليوم.. البالون الطائر سحر خاص للأفواج السياحية فى سماء الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رغم ارتفاع درجات الحرارة وحالة الطقس المتقلبة بالأقصر، إلا أنه لا يزال سياح العالم يتهافتون على رحلة المغامرة الأمتع في سماء المحافظة بالخروج في البالونات الطائرة يومياً وقت الصباح الباكر قبل شروق الشمس، للتحليق على ارتفاع يفوق الـ650 متر والاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الساحرة والمشاهد الجبلية والمعالم الأثرية من الأعلى.

وعن رحلات البالون الطائر وسحرها في سماء الأقصر، يقول خالد سليمان أحد العاملين بقطاع البالون الطائر، إنه لدى زيارات السياح للأقصر يحجز الجميع رحلات البالون الطائر، والتي يبدأ منها يومه السعيد من قلب مطار البالون الطائر فجراً بالتوجه عبر المراكب النيلية للبر الغربى للإستمتاع بالتحليق في أعلى نقطة بالسماء، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن.

ويضيف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، إنه قبل التحليق صباحاً يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

وتبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.