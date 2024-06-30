صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال يونيو باستثناء التعليم ومواد البناء والأغذية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يونيو، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 14.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 13.4%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.4%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 6.8%.

وقفزت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.9%، 5.6%، 5.2%، على الترتيب، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.8%، كما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والموارد الأساسية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2%، 1.6%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.4%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.5%، على التوالي.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 62.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.215 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 395.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

