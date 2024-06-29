الأسهم الذهبية بعد إجازة عيد الأضحى.. 9 شركات ترتفع بنسبة تفوق 15%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسهم 9 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال الأسبوع المنتهي، أول أسبوع تداول بعد إجازة عيد الأضحى، مدفوعة بمضاربات على الأسهم، وتوقعات تحقيق عدد من الشركات نتائج أعمال قوية بالموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة، وضمت قائمة الأسهم الذهبية:

1- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 15.04% ليصل إلى مستوى 6.500 جنيه.

2- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 15.08% ليصل إلى مستوى 0.290 جنيه.

3- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 16.46% ليصل إلى مستوى 44.020 جنيه.

4- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بنسبة 19.44% ليصل إلى مستوى 0.043 دولار.

5- رواد السياحة-الرواد بنسبة 19.69% ليصل إلى مستوى 36.66 جنيه.

6- جي بي كوربوريشن بنسبة 21.25% ليصل إلى مستوى 14.210 جنيه.

7- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 23.16% ليصل إلى مستوى 89.860 جنيه.

8- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 24.75% ليصل إلى مستوى 3.780 جنيه.

9- الحديد والصلب المصرية بنسبة 27.42% ليصل إلى مستوى 22.630 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.11% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.