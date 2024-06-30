تعرف على عقوبة طلاب الثانوية المتورطين فى الغش بامتحانى الفيزياء والتاريخ

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الطلاب الذين تم ضبطهم بالغش أثناء امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة، باستخدام المحمول وسماعة أذن سوف يحرموا من النجاح في الثانوية العامة لمدة قد تصل إلى عامين، حيث

شدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على عدم الغش بأية وسيلة، مؤكدًا أن الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر أنه تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مغاغة بمحافظة المنيا، وطالب آخر بلجنة بإدارة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء والتاريخ أمس السبت، وتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة، كما عبر الطلاب عن صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.