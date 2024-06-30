اللى يزيد عن حده يقلب ضده.. أعراض وأسباب هوس "الأكل الصحى"

كتبت مروة محمود الياس

اهتمامك بتناول الطعام الصحى، وتلك الخيارات المميزة، أفضل القرارات التي يمكن أن تتخذها وتتبناها لتحسين صحتك العامة وتعزيز مناعتك وسلامتك، ولكن كل ما زاد عن الحد ينقلب إلى الضد، فالبعض ممن يفضلون تناول الأكلات الصحية، يتحولون تدريجيًا إلى "مهوسيين" بمثل هذا النوع من الطعام، وهو اضطراب وهوس حقيقى يعانى منه البعض.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع draxe فإن هناك بعض الأشخاص يكونوا عرضة للهوس عن غيرهم، حتى وإن كان هوسًا صحيًا، ووفقًا للتقرير فإن هناك أسباب للإصابة بهذا الهوس:

أن يكون الشخص يعانى من سمات الشخصية الوسواسية، فهو يصبح أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب.

قلة وتدنى احترام الذات، والنظر للنفس بنظرة مشوهة، قد يؤثر في طببيعة تناول الشخص لطعامه.

قد يكون هذا الشخص الذى يعانى من هوس الأكل الصحى قد عانى من اضطرابات طعام سياقة، مثل فقدان الشهية.

الخوف من المرض والاهتمام الزائد بالصحة، قد يتحول تدريجيًا إلى هوس غير صحى.

أما عن الأعراض التي تكشف الإصابة بهذا الهوس

الإفراط في الاهتمام بالطعام الصحى دون غيره

قواعد صارمة يضعها الشخص على نفسه ترهقه وترهق من حوله، خاصة في عادات تناول الطعام

التوقف عن تناول مجموعة غذائية كاملة خوفا من كونها غير صحية

زيادة العزلة والوحدة نظرًا لعدم القدرة على تأقلم الشخص الذى يعانى هذا الهوس مع غيره

عدم المرونة إطلاقًا في النظام الغذائي ونوعية الأكلات

الضغط النفسى على نفسه وشعوره الدائم بضرورة تناول الطعام الصحى

مشاعر التوتر والقلق والاضطراب الحاد إذا لم يتناول طعامًا صحيًا تؤثر على نفسيته ونفسية من حوله

صورة ذاتية سيئة جدًا عن ذاتك، هذا هو الهوس