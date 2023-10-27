5 أمراض تصيبك بسبب الضغط النفسى.. طرق بسيطة هتساعدك

الضغط الفسي يزيد من فرص إصابتك بالأمراض وفقا لما أكده الدكتور محمد إبراهيم، استشارى الطب النفسي في كلية القصر عيني، موضحا هذا الأمراض كالتالى:

عدد من الأمراض المرتبطة بالضغط النفسي المستمر منها:



-القلب:

- زيادة الوزن:

- السكر:

- الصداع:

- ألزهايمر:

القلب يعد من أكثر الأعضاء الحساسة في الجسم، فهناك علاقة بين التعرض للضغط العصبي وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية وزيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم والكولسترول، والسبب يكمن في المشاعر السلبية التي يشعر بها الشخص، كالتوتر والقلق، والحزن.هناك علاقة قوية بين زيادة إنتاج هرمون الكورتيزول المسئول عن الشعور بالإجهاد، وزيادة الوزن، والسبب عند إفرازه في الجسم يزداد تخزين الدهون، وبالتالي يزداد الوزن.الضغط العصبي والنفسي لا يعرضك للإصابة بمرض السكر فحسب إذا كنت مصاب به يزداد تعرضك للمضاعفات الصحية، لأنه يزيد من فرص زيادة نسبته في الدم، وهذا يعرضك للخطر، وعدم انتظام نسبته.نتيجة لكثرة التفكير والتوتر والقلق، والتعرض الشديد للضغط النفسي والعصبي، فيزداد فرص إصابتك وتعرضك للصداع الذي يعوق حياتك اليومية.

أثبتت الدراسات الطبية، أن التعرض والإصابة بالضغط النفسي يزيد من تعرضك للإصابة بالزهايمر، والسبب كثرة التوتر والقلق، أوضح الطبيب أن استقرار الحالة المزاجية يساعد على إبطاء تطورالمرض وعدم ظهور الأعراض.

نصائح للتخلص من الضغط النفسي



ووفقا لموقع "webmed" سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح للتخلص من الضغط النفسي، ومنها:

-التأمل



يمكن أن يساعد في تخفيف القلق والتوتر، حيث أثبتت العديد من الدراسات إلي أن التأمل اليومي قد يغير مسارات المخ العصبية مما يجعلك أكثر قدرة على التكيف مع الإجهاد.

-التنفس بعمق



اجلس مستقيماً وعيونك مغلقة وضع يديك على البطن، واستنشاق ببطء من خلال أنفك، والشعور بأن التنفس يبدأ في بطنك وأن تشق طريقك إلى قمة رأسك. عكس العملية أثناء الزفير من خلال فمك.

-التحدث مع الآخرين



هي واحدة من أفضل الأدوات التي تستخدمها للتعامل مع التوتر والقلق، نعم تحدث إلى الآخرين ويفضل أن يكون وجهًا لوجه، أو على الأقل على الهاتف، فيمكنك الحصول على منظور جديد مع الحفاظ على اتصال قوي.