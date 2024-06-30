اليوم السابع
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استجابة لدعوات رسمية.. غدا شيخ الأزهر يزور ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند

الأحد، 30 يونيو 2024 09:57 ص
استجابة لدعوات رسمية.. غدا شيخ الأزهر يزور ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب ـ لؤى على

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يبدأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، جولة خارجية جديدة لجنوب شرق آسيا تضم ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، غدا الاثنين، وذلك بناءً على عدد من الدعوات الرسميَّة التي قدَّمتها الدول الثلاثة لفضيلته، لبحث سبل التعاون وتعزيز دور الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته الكبيرة، وتعميم خدماته الدعويَّة والتعليميَّة في الدول الثلاثة.

ومن المقرر أن يلتقي شيخ الأزهر المسؤولين والقيادات الدينية والثقافية والمجتمعية في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، كما يحرص فضيلته على عقد لقاءات مع طلاب الجامعات والشباب، لمناقشة أبرز القضايا المستجدة على الساحة الدينيَّة والاجتماعيَّة، والالتقاء بالأئمَّة والدعاة والمفتين والقائمين على المؤسسات الدعوية والإفتائيَّة.

 







اندونيسيا

شيخ الازهر

ماليزيا

تايلاند




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