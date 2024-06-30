إنجازات 30 يونيو.. وزارة الأوقاف تتوسع فى الأنشطة القرآنية والدعوية المستحدثة

كتب ـ لؤى على

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات:

الأنشطة القرآنية والدعوية المستحدثة:

تم استحدث العديد من الأنشطة القرآنية والدعوية بهدف مواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء الوعي الرشيد، وذلك على النحو التالي:

- الأنشطة القرآنية المستحدثة.

• مقرأة كبار القراء: وتعقد 4 مرات شهريًا ، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر.

• مقرأة الفجر: وتعقد بـ 11 مسجدًا يوميًا وعدد 316 مسجدًا يومي الاثنين والخميس.

• مقارئ السيدات: وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر.

• مقارئ الواعظات: وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر.

• مجالس الإقراء على كبار القراء: وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء بعد صلاة الفجر.

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة: وتعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة.

• مكاتب تحفيظ بالمكافأة: وعددها (280) مكتبًا، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص : 3عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.

• التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاته (93) حلقة تحفيظ، وتعقد يوميًّا حسب الجدول المعد لذلك.

• الابتهالات الدينية بالمساجد الكبرى.

• برنامج (صحح قراءتك): ويعقد من الأحد حتى الخميس أسبوعيًّا بعدد (1503) مسجد موزعة على الجمهورية، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من السبت إلى الخميس أسبوعيًّا.

• انطلاق قراءة سورة الكهف بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) كل جمعة حسب الجدول المعد لذلك من خلال كبار القراء.

• انعقاد ختمة قرآنية كاملة مرتلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) لموفدي وزارة الأوقاف للخارج خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ ، وشباب القراء من الأئمة، وبمشاركة كبار القراء.

• انعقاد ختمة قرآنية كاملة مرتلة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لشباب القراء من أعضاء المقارئ النموذجية، وبمشاركة كبار القراء.

• مبادرة (حصن طفلك بالقرآن): والتي عقدت خلال إجازة نصف العام الدراسي بعدد (6014) مسجدًا، وتم عقد أكثر من (108) ألف جلسة.

• انعقاد ختمة قرآنية كاملة مجودة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بمشاركة كبار القراء.

• تم عمل أول مقرأة للفتيات الفائزات في المسابقات العالمية.

• تم عمل أول مقرأة للناشئة وذوي الهمم الفائزين في المسابقات العالمية.

• تم عمل أول مقرأة للأسر القرآنية الفائزين في المسابقات العالمية.

• تم ختم القرآن الكريم في استقبال شهر شعبان من خلال المساجد الكبرى بالمديريات.

• تم ختم القرآن الكريم في استقبال شهر رمضان من خلال المقارئ النموذجية.

• تم عقد أكثر من (160) ختمة للقرآن الكريم في شهر رمضان من خلال المقارئ القرآنية للأعضاء.

• إطلاق مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

- الأنشطة الدعوية المستحدثة

• إطلاق البرنامج التثقيفي والصيفي للطفل بمشاركة أكثر من 28 ألف مسجد بمحافظات الجمهورية.

• إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

• افتتاح ( 13 ) مركزًا لإعداد الخطباء بالمديريات الإقليمية.

• إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 1119 مسجد.

• عقد 811 أسبوعًا ثقافيًّا بالمساجد الكبرى.

• إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 71 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

• إطلاق ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد 48 ندوة أسبوعيًّا.

• إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

• إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

• إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

• إطلاق 26 مسابقة تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور 1443هــ - أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات - عظماء صنعوا التاريخ - أماكن لها تاريخ - أنبياء الله - لغة القرآن - رمضان شهر القرآن - الروضة النبوية - حج مبرور 1444هـ - مكارم الأخلاق - الأسماء الحسنى - النبي الهادي (صلى الله عليه وسلم) - كلمات الرحمن - المبشرون بالجنة - الأذكار المأثورة - طريق السالكين - المقاصد القرآنية - الركن الخامس"، شارك فيها أكثر من 100 ألف متسابق.

• إطلاق لقاء الجمعة للأطفال بـ 27 مسجدًا، يؤدى يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة.

• إطلاق الكراسي العلمية بـ 10 مساجد، وتؤدى أيام: الأحد والأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع عقب صلاة العشاء.

• إطلاق مجالس العلم والذكر بـ 2779مجلسًا، وتؤدى كل خميس عقب صلاة العشاء.

- أنشطة الطفل ورعاية النشء

1- البرنامج التثقيفي والبرنامج الصيفي للطفل

بدأت فيه وزارة الأوقاف من خلال منتجاتها الورقية الخاصة بالطفل، حيث تحرص الوزارة من خلاله على التواجد المجتمعي مع الأطفال والتفاعل معهم بشكل مباشر من خلال المسجد، وتقوم بعرض وتقديم وتبسيط منتجاتها الثقافية بعدد كبير من المساجد بمحافظات الجمهورية، ويشارك في هذه الفعاليات عدد كبير من الكتاب والفنانين المشاركين بسلسلة (رؤية) للنشء ومجلة الفردوس، بالإضافة إلى عروض تربوية بالعرائس.

2- المشاركة بالندوات التثقيفية للأطفال بعدد كبير من معارض الكتاب الدولية والمحلية ومنها:

المشاركة لثلاثة أعوام على التوالي بالندوات التثقيفية بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

المشاركة لثلاثة أعوام على التوالي بالندوات التثقيفية بجناح الطفل بمعرض فيصل الرمضاني للكتاب.

المشاركة بالندوات التثقفية للطفل بمعرض بورسعيد للكتاب.

3- الشراكات مع المؤسسية المعنية بالطفل

أقامت الوزارة بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الأطفال بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب صالون في محبة الوطن والذي عقد لأكثر من ثلاثة أعوام بمشاركة الأئمة والواعظات.

4- الرحلات التثقيفية للأطفال ومنها: الجامع الأزهر ومسجد الإمام الحسين ومزارات شارع المعز، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ومسرح القاهرة للعرائس، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف القوات الجوية، وبانوراما السادس من أكتوبر، وقصر محمد علي، وحديقة الفنون، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والأهرامات، وحديقة الحيوان بالجيزة، والسيرك القومي، إلى جانب رحلات أخرى بعدد من المحافظات ومنها محافظة الإسكندرية والفيوم والبحيرة والمنيا.

5- الإصدارات المطبوعة المعنية بالطفل :

- مجلة الفردوس : قامت الوزارة بتطوير مجلة الفردوس وهي مجلة تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتستهدف الأطفال، وقد تم فصلها عن مجلة منبر الإسلام وأصبحت مجلة أطفال منفردة متخصصة للأطفال.

- سلسلة رؤية للنشء : أصدرت الوزارة سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة المصرية للكتاب، وقد بلغ عدد إصداراتها 54 إصدارًا باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة.

- المنتجات الإلكترونية الخاصة بالطفل : قامت الوزارة بتقديم سلسلة فيديوهات كرتونية للأطفال تحت عنوان: (علم طفلك) وقد قدمت من خلاله عشرة أفلام كارتونية.

المنتجات الخاصة بذوي الهمم : حيث قامت الوزارة بتحويل ثلاثة كتب من سلسلة (رؤية) للنشء للغة برايل وهي : (كتاب القفز فوق الصعاب - كتاب حروب وهمية - كتاب أركان الإسلام).