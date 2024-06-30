إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية زيان بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل، أمام قرية زيان التابعة لمركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بوقوع حادث على طريق جمصة - بلقاس أمام قرية زيان.

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب تروسيكل على الطريق امام قرية زيان وإصابة 3 أشخاص، حيث أصيب عبد الرحمن نصر الطنطاوى 16 عاما مقيم القطنة- بلقاس وأصيب بكسر بالساق اليسرى، أحمد محمد ابراهيم المنشاوى 25 عامامقيم التخشيبة بلقاس، وأصيب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وفتحى محمد فتحى جمعة 33 عاما مقيم القطنة بلقاس وإصابته كسر بالساق اليسرى.

تم نقل المصابين إلي مستشفي بلقاس العام، لتلقي العلاج اللازم والوضع تحت المتابعة الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

جارى تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.