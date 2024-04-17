مصرع شخص إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين على الساحلى الدولى بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شخص مصرعه، اثر حادث تصادم موتوسيكلان علي طريق الدولي الساحلي مقابل قرية السلسول، مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول جثمان شاب إلي المستشفي العام، إدعاء حادث تصادم

إنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين،" موتوسيكل "، علي الطريق الدولي الساحلي مقابل قرية سلسول دائرة المركز، نتج عنه مصرع محمد، ال، ع، ال، 22 عاما

تم نقل جثمانه إلي مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات