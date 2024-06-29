اليوم السابع
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وزير التعليم يوجه بسرعة إعداد تقرير حول مطابقة أسئلة الفيزياء للمواصفات

السبت، 29 يونيو 2024 03:58 م
وزير التعليم يوجه بسرعة إعداد تقرير حول مطابقة أسئلة الفيزياء للمواصفات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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- وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، وجهت الوزارة رسالة طمأنة لأبنائها الطلاب، حيث تؤكد الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.







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