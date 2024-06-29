مصرع شخص بآلة حادة فى مشاجرة بالفيوم بسبب لهو الأطفال

الفيوم - رباب الجالى

لقى شخص مصرعه منذ قليل، أثناء مشاجرة بسبب لهو الأطفال، بمنطقه الزملوطي بمحافظة الفيوم، وتم نقله الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بمنطقه الزملوطي واستخدم فيها الشوم والعصا مما تسبب في أصابه شخص بآله حاده علي الرس وإصابة شخص مما تسبب في وفاته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وتمكن من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، وتم ضبط الجاني كما قامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل الجثمان الي مشرحة مستشفي الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.