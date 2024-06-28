وفاة طالب ثانوى فى حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى طالب ثانوى مصرعه فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالى بانقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى باتجاه الفيوم، ووجود جثة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال سير سيارة نقل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة شخص يدعي " اسلام سيد احمد " 18 سنه طالب ثانوي ومقيم بقرية العجميين بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم ،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.