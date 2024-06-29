لأول مرة فى مصر.. النجم العالمى سيلفستر ستالون بطل حملة مشروع "ساوث ميد" لمجموعة طلعت مصطفى

تقرير خاص

انطلقت الحملة الإعلانية لمشروع "ساوث ميد"- أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى بالساحل الشمالي- ببطولة النجم العالمي سيلفستر ستالون، وذلك قبل بدء الحجز بالمشروع يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو.

وحقق الاعلان نجاحا كبيرا حيث وصلت مشاهدات الاعلان على منصات السوشيال ميديا وحدها الى نحو 30 مليون مشاهدة حتى الان من بدء الحملة الاعلانية ، ونال الاعلان اشادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا.

واستعرض الإعلان رؤية مجموعة طلعت مصطفى في أن يصبح مشروع "ساوث ميد"، وجهة عالمية فارقة بالساحل الشمالي، ليجسد المعنى الحقيقي للبحر المتوسط من خلال توافر الفخامة والراحة لتحقيق أقصى درجات الرفاهية، ويتميز "ساوث ميد" بشواطئ طويلة وممتدة ورمال بيضاء ومياه فيروزية، ومناخ معتدل طوال العام.

ويمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة أكثر من 23 مليون متر مربع، وتستهدف مجموعة طلعت مصطفى أن يصبح "ساوث ميد" مشروع ذكي متكامل مستدام وصديق البيئة، وأن يضم أكبر مارينا خاص في البحر المتوسط، وملعب جولف ضخم، ويضم المشروع فيلات و "شاليهات"، وكذلك أكثر الفنادق تميزًا في العالم.

للتواصل مع فريق مبيعات ساوث ميد:

-الخط الساخن 19691

-احجز أون لاين https://ecommerce.tmg.com.eg/home

-سجل بياناتك https://newproject.talaatmoustafa.com

-صفحة طلعت مصطفى https://tinyurl.com/ed75sua3

-صفحة ساوث ميد https://tinyurl.com/mrax4d25



مشروع ساوث ميد لمجموعة طلعت مصطفى (3)



النجم العالمى سيلفستر ستالون بطل حملة مشروع ساوث ميد لمجموعة طلعت مصطفى (1)



مشروع ساوث ميد لمجموعة طلعت مصطفى (1)