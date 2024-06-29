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سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 29-6-2024

السبت، 29 يونيو 2024 02:43 م
سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 29-6-2024 الدرهم الاماراتي
كتب - إسلام سعيد

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ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 29-6-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.07 جنيه للشراء، 13.09 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.05 جنيه للشراء، 13.09 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.05 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.07 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.07 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.04 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.09 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.05 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.03 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.







الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الاماراتي

اسعار الدرهم الاماراتي

اسعار الدرهم اليوم

أسعار الدرهم الاماراتي




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