روسيا: مقتل خمسة أشخاص في مقاطعة كورسك جراء قصف أوكراني

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قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت المنطقة الليلة الماضية بمسيرة جوية؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان.



وقال سميرنوف ـ على قناته في "تيلجرام" وفقا لموقع (روسيا اليوم) -" إن الهجوم الأوكراني أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، موضحا أن مروحية مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا في قرية "جوروديشتشي" بمنطقة ريلسكي، وأسقطت عليه عبوة ناسفة وتسبب هذا الهجوم في مقتل خمسة أشخاص، من بينهم طفلان، وإصابة شخصين آخرين وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، معبرا عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين".