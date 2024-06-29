ذا هيل: الديمقراطيون فى مجلس النواب مصدومون ويريدون تغيير بايدن قبل الانتخابات

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن مجموعة متزايدة من الديمقراطيين القلقين في مجلس النواب يقولون، إن أداء الرئيس جو بايدن الضعيف في أول مناظرة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد خصمه الجمهورى، دونالد ترامب، يثير تساؤلات فورية حول ما إذا كان ينبغي أن يظل على رأس القائمة في المنافسة الرئاسية هذا العام.

وأوضحت الصحيفة، أن مثل هذه الانتقادات لم يكن من الممكن تصورها قبل الحدث الكبير الذي أقيم ليلة الخميس، حيث احتشد الديمقراطيون بقوة خلف حليفهم في البيت الأبيض طوال الحملة الانتخابية.

لكن ذلك تغير ليلة المناظرة، حيث أصيب العديد من الديمقراطيين بالصدمة من أداء بايدن المتذبذب في أتلانتا، حيث تعثر في الكلمات، وتنقل من موضوع إلى آخر، وبدا، أكثر من مرة، وكأنه فقد حبل أفكاره. ويشعر هؤلاء المشرعون بالقلق من أن الأداء المترنح لا يؤدي إلا إلى تفاقم مسائل الصحة والكفاءة التي برزت باعتبارها نقطة الضعف الرئيسية لبايدن.

ويأمل البعض أن ينسحب من السباق تمامًا – حتى لو لم يطالبوه علنًا بذلك – من أجل منع الرئيس السابق ترامب من الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الموضوع الحساس، لصحيفة ذا هيل "لقد حان الوقت لكي يتنحى".

واحتفظ عضو ديمقراطي آخر في مجلس النواب، طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته، بالحكم على خطوات بايدن التالية - "هذا قرار ليوم آخر ... سنرى ما سيحدث" - لكنه قال عددًا من الأشخاص، سواء في ولايتهم الأصلية أو في الكابيتول هيل أعتقد أن الوقت قد حان لكي يتخلى الرئيس عن مكانه في أعلى القائمة.

وقال المشرع: "هناك الكثير من الأحاديث - حديث هنا، وحديث من الأصدقاء في المنزل - يقولون إننا بحاجة إلى شخص يمكنه توضيح رسالتنا، ولم نر ذلك ليلة المناظرة. الكثير من الناس يقولون ذلك... أغلبية الأشخاص الذين تحدثت معهم اليوم."

وبدأ النقاد والديمقراطيون المذعورون تلك المحادثة فور انتهاء المناظرة، وسرعان ما عمل البيت الأبيض وحملة بايدن وكبار حلفاء الرئيس على القضاء على الثرثرة حول تبديل المرشح.

وقال سيث شوستر، المتحدث باسم حملة بايدن، لصحيفة ذا هيل"بالطبع لن ينسحب".