البنتاجون يعترف بإدلاء بايدن بتصريحات غير صحيحة أثناء المناظرة

وكالات

اعترف البنتاجون بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريحات لا تتطابق والواقع أثناء جولة المناظرات مع منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب.

وزعم بايدن خلال المناظرة مع ترامب، الخميس، بأن العسكريين الأمريكي لم يقتلوا خلال فترة وجود إدارته في البيت الأبيض.

وخلال مؤتمر صحفي، الجمعة، امتنعت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ عن الإجابة عن سؤال بشأن تصريحات بايدن هذه، وقالت إنه "لمعرفة المزيد عن تصريحات الرئيس والمناظرة بحد ذاتها، أود أن أنصحكم بالتوجه إلى البيت الأبيض".

وأضافت أن بايدن "قدم تعازيه للعائلات التي عانت".

وردا على سؤال أحد الصحفيين ما إذا كانت تصريحات بايدن بهذا الشأن غير صحيحة، حاولت سينغ التهرب من الإجابة مرة أخرى. وقالت: "أعتقد أنكم والآخرون قد أفدتم ببعض حالات مقتل العسكريين... ورأيتم تعبير الرئيس لتعازيه العميقة لتلك العائلات".

ولدى توجيه السؤال الثالثة حول هذا الموضوع قالت سينغ: "كما ذكرتم، بلا شك كانت هناك حالات مقتل عسكريين أثناء فترة ولاية الإدارة هذه".

يذكر أن بايدن أجرى أول مناظرة مع ترامب في إطار حملته الانتخابية يوم الخميس. وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن أداء ترامب كان أقوى من أداء بايدن.