ضبط طالب أثناء محاولته الغش بامتحان التاريخ للثانوية العامة فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، إخطارا بضبط طالب خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالمنوفية، امتحان مادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبى فى 104 لجنة امتحانيه، حيث يؤدى 36 ألفا و721 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة، بينهم 23 ألفا و285 للشعبة العلمية علوم و5 آلاف و960 الشعبة العلمية رياضة و7 آلاف و486 للشعبة الادبية و3 آلاف و528 طالب وطالب بالمنازل .