"تموين أسوان" تحرر 479 محضرا ومخالفة لعدد من المخابز البلدية

أسوان - عبد الله صلاح

كثفت الجهات الرقابية جهودها من خلال تكثيف الحملات المفاجئة فى محافظة أسوان، لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية السياحية للتأكد من مدى الالتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والأسعار الاسترشادية المعلنة من قبل وزارة التموين.

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، فى بيان صحفى، أن اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية نفذت العديد من الحملات والتى أسفرت الجهود عن تحرير 479 محضر جنح متنوعة ومخالفة مخابز بلدية، شملت تحرير 189 محضر جنح منها 12 محضر لضبط تجار للتصرف وتجميع 1635 زجاجة زيت تموينى، و1786 كيلو سكر تموينى، بالإضافة إلى 3 محاضر لتجميع 25 شيكارة دقيق مخابز، و 4 محاضر لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر، فضلاً عن محضر لسلع منتهية الصلاحية لعصائر ومكرونة ، ومحضر أخر لتجميع 1000 لتر سولار.

وتابع، أنه بالتوازى تم تحرير 41 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و15 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، و 112 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وهو الذى تكامل مع تحرير 290 مخالفة ضد مخابز بلدية منها 23 مخالفة تصرف فى حصة الدقيق بواقع 185 شيكارة، و 43 مخالفة لمبيعات وهمية، و 10 مخالفات لعدم وجود ميزان، و47 مخالفة توقف عن الإنتاج، و76 مخالفة لعدم وجود إعلان وسجل ونظافة ، و 37 مخالفة لنقص الوزن ، و54 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.