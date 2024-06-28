"أوقاف أسوان": 160 مسجداً جديداً بعد افتتاح مسجد جزيرة سهيل اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، مسجد جزيرة سهيل التابع لإدارة الكرور بمحافظة أسوان، بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية على مساحة 225 متراً تقريباً، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

حضر الافتتاح، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، و الشيخ أحمد حسن مدير الدعوة والشيخ عبد الله عرجون مسئول قسم المساجد والشيخ عبد الستار شحات مفتش بالاداره والأهالى، موضحاً أن عدد المساجد التى تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 160 مسجداً.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أدى خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الذى تم افتتاحه، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وكان موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: " قوة الأوطان".