بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الفراخ والبيض في مصر، وسجلت الفراخ البيضاء استقرارًا عند مستويات 85 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 95 جنيها للكيلو، ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع، فيها فيما استقر سعر كرتونة البيض عند نفس مستويات أمس الجمعة.

وسجلت أسعار البيض في الأسواق، ارتفاعًا بنهاية الأسبوع، بعد موجة الحر الشديد التي تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليرتفع سعر الكرتونة 15 جنيها تقريبًا لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي، و145 جنيهًا للأبيض، و150 جنيهًا للبيض الأحمر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدوجن بدأت تشهد هبوط بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلى 85 جنيها للكيلو مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر.