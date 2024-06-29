الداخلية تكشف حقيقة استعراض شخص القوة وترويع المواطنين بالقليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالقليوبية) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخر باستعراض القوة وترويع المواطنين فى الشارع العام والتهجم عليه فى مكان عمله بسلاح أبيض بالقليوبية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (شريك بمعرض دراجات نارية "مصاب بجرح قطعى بالرأس" - طالب "الظاهر بمقطع الفيديو – مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، بسبب قيام الطالب بشراء قطعة غيار دراجة نارية من المعرض المُشار إليه ورغب فى إعادتها ورفض الأول ، فقام الطالب بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وأضاف الطالب بالتخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة.