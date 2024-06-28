ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.11% خلال جلسات شهر يونيو

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 27766.27 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 6194.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8985.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 34068.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 6558.19 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 62.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.215 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 382 مليار جنيه إلى 395.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

وارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.557 تريليون جنيه إلى 1.611 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.4%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 3.2 مليار جنيه إلى 3 مليارانت جنيه بنسبة انخفاض 7.6%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 598.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.9 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 747.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.2 مليار ورقة منفذة على 2 مليون عملية خلال الشهر الماضى، واستحوذت الأسهم على 8.18% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.82%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 36.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 670.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 9 مليارات جنيه، بحجم تداول 5.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 427.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 45.4 مليار جنيه بحجم تداول 8.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية.