إصابة 3 طلاب بحالات إعياء وهبوط وضيق تنفس بسبب صعوبة الفيزياء بمحافظة قنا

قنا- صابر سعيد

أصيب 3 طلاب، اليوم السبت، بحالات إغماء وهبوط وضيق تنفس في عدد من لجان الثانوية العامة بقنا بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة 3 طلاب في امتحانات الثانوية العامة بقنا، حيث تبين إصابة منة شعبان محمد، بمدرسة جنوب قنا، بهبوط عام ، ومحمود يوسف أبو الوفا، بمدرسة السلام بضيق في التنفس، محمود خالد محمد، بمدرسة الشهيد محمد علي، بكوم يعقوب في ابوتشت بحالة إعياء، بسبب حالة الخوف والهلع من صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

تم تحرير المحاضر اللازمة ونقل الطلاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (1)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (2)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (3)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (4)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (5)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (6)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (7)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (8)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (9)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (10)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (11)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (12)



دموع طلاب الثانوية العامة لصعوبة الفيزياء (13)



سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة (2)



سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة (3)



سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة (4)



سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة (1)



