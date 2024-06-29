أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بمشاركة رئيس المفوضية الأوروبية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى: مؤتمر الاستثمار رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبى لاقتصاد مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، وقال الرئيس السيسى، إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل.ك مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.. إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المفوضية الأوروبية: 20 مذكرة تفاهم مع شركات مصرية بقيمة 40 مليار يورو

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، على أهمية تعزيز المهارات التي يحتاجها المصريون، كاشفة عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة. هالة السعيد: وفرنا 65 فرصة استثمارية فى 14 قطاعا خلال الثلاث سنوات الأخيرة قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص وعلينا النظر إلى هذا البرنامج في إطار الظروف الإقليمية والدولية ولا يمكن التقييم بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، متابعة: "رغم كل هذه التحديات استطاعت الدولة المصرية طرح 14 شركة من 32 شركة تم طرحهم لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة". مسؤول أوروبى: مصر ستصبح أكبر موردى الهيدروجين إلى أوروبا قال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إن كل القطاعات الأساسية تشارك في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، مشيرا إلى أن الطاقة تمثل تحديا لكل من مصر وأوروبا.. ومصر تحتاج إلى المزيد من الطاقة وموارد الطاقة التقليدية لا يوجد فيها مجال للنمو.. والأمر على النقيض للطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح. نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نقدم 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصرى قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد. فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية فى إطار جهود وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة، تناسب موقع مصر وأهميتها كقِبلة تعليمية بمنطقة الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع استقبال الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية، ضمن إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030. الصحة: فحص 2.7 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و700 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها وحتى اليوم، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة». الإسكان: إزالة مخالفات بناء ورفع إشغالات فى حملات مكبرة بعدة مدن جديدة صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: السادات، وبدر، والشيخ زايد، والنوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، و15 مايو، نفذت حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة، أسفرت عن التصدي وإيقاف وإزالة مخالفات بناء، ورفع إشغالات، وظواهر عشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين أو الدولة. 3 مجازر إسرائيلية فى غزة تسفر عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 224 آخرين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و224 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. إيران تعلن عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين بزشكيان وجليلي أعلنت الداخلية الإيرانية، إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، بين المرشح مسعود بزشكيان، ضد المحافظ سعيد جليلي. سعر الذهب يفتح تداولات اليوم عند مستويات 2700 جنيها للجرام عيار 18 استهل سعر الذهب في السوق المصري تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 على ثبات ملحوظ عند نفس مستويات الإغلاق أمس، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستويات 2700 جنيها بدون إضافة مصنيعة. أسعار الذهب الآن في مصر: أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3600 جنيها. عيار 21 يسجل 3150 جنيها. عيار 18 يسجل 2700 جنيه. عيار 14 يسجل 2100 جنيه. الجنيه الذهب 25200 جنيه.

اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31