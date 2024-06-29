نتائج الانتخابات الرئاسية فى إيران.. بزشكيان يتصدر بأكثر من 8 ملايين صوت

كتب ــ عبد الوهاب الجندى

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، تنافسا محتدما بين الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي أتي في الصدارة يليه المحافظ سعيد جليلي، وذلك بعد فرز أكثر من 19 مليون صوت انتخابي.



وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن بزشكيان يتصدر النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية يليه جليلي، وذلك بعد فرز أكثر من 19 مليون صوت.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنه بعد فرز تلك الأعداد حصل مسعود بزشكيان على 8,302,577 صوت، وسعید جليلي على 7،189،756 صوت، ومحمد باقر قالیباف على 2،676،512 صوت، فيما حصل مصطفی پورمحمدي على 158،314 صوت.

وأغلقت مراكز الاقتراع في إيران الجمعة عند منتصف الليل بعد أن مُدّدت عمليّات التصويت في انتخابات رئاسيّة مبكرة تبدو نتيجتها غير محسومة في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وتعويل مرشّح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.

وتَعيّن تنظيم الانتخابات الرئاسية في إيران على عجَل بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر في 19 مايو الماضي.

ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشّحين، جميعهم رجال في الخمسينات أو الستينات من العمر.

وإذا لم يحصل أيّ من هؤلاء المرشّحين على الغالبيّة المطلقة من الأصوات، تُجرى جولة ثانية في الخامس من يوليو، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة في 2005، منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً.