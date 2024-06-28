تنسيق 2024.. قبول الطلاب بالجامعات الحكومية وفق قواعد التوزيع الجغرافى

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

كما أكد المجلس، أن يتم القبول بكل كليات الجامعات الحكومية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي .