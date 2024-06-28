6 خطوات لتقليل حرارة جسمك فى الحر

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من الأسباب التي تجعل درجة حرارة جسم الشخص أعلى من المعتاد، وتشمل الأسباب عوامل داخلية وخارجية، على سبيل المثال، قد تكون بعض العوامل الخارجية مثل ارتفاع درجة حرارة الجو، والتعرض الطويل لأشعة الشمس أو الحرارة، ونقص الترطيب المناسب وقلة التعرق.

من ناحية أخرى، هناك عوامل مثل الطعام وممارسة الرياضة والتعرق وصحة الأمعاء وصحة الغدة الدرقية والدهون في الجسم والهرمونات يمكن أن تسبب أيضًا ارتفاع درجة الحرارة ولكن، كيف يمكنك أن تبرد جسمك طبيعيا هذا ما نعرضه في التقرير التالى حسب موقع هيلث سايد.

تطبيق مكعبات الثلج

ضع مكعبات الثلج بقطعة قماش على أجزاء الجسم، ضعيه على نقاط معينة مثل الرقبة والمعصمين والصدر والصدغين حتى تتمكني من التهدئة بشكل أسرع.

الترطيب

يلعب الماء دورًا كبيرًا في الحفاظ على حرارة الجسم والعرق، يمكن أن يؤدي نقص الماء إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم مما يسبب المزيد من الانزعاج. لذلك، عندما تشعر بأن جسمك أصبح أكثر سخونة من المعتاد، اشرب الكثير من الماء.

المشروبات الباردة

تناول المشروبات الباردة، فهي تساعد على خفض درجة حرارة الجسم. يمكنك احتساء المشروبات الصحية مثل الشاي المثلج أو عصير الفاكهة أو الحليب البارد.

استنشق بعض الهواء النقي

يوصى بهذا فقط للأشخاص الذين لا يعيشون وسط موجة حارة، إذا كانت درجة حرارة الجو من حولك باردة، فيجب عليك الخروج في الهواء الطلق واستنشاق بعض الهواء النقي، الهواء المنعش والبارد لن يبرد جسمك فحسب، بل سينعش عقلك أيضًا.

أخذ دش بارد

سيكون للاستحمام البارد السريع تأثير فوري على جسمك، سوف يغسل الحرارة على الفور داخليًا وخارجيًا ويساعدك على الشعور بالتحسن.

تناول الأدوية

يمكنك تناول الأدوية للتحكم في درجة حرارة الجسم الأساسية بعد استشارة الطبيب.