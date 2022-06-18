كتبت إيناس البنا

شرب ما يكفي من الماء أمر ضروري لصحتك، فهو يساعد على أداء العديد من المهام الحيوية في أجسامنا، ومع ذلك، على الرغم من أهمية شرب كمية كافية من الماء، فمن الممكن أيضًا أن تفرط في ترطيب الجسم.

ماذا يحدث إذا شربت الكثير من الماء؟



وفقا لموقع " timesnownews"، فأن شرب الكثير من الماء يسبب نقص الصوديوم، نظرًا لأن الصوديوم يتحكم في توازن الماء في الجسم، وتقلص العضلات واسترخائها، وتوصيل النبضات العصبية، فقد يكون هذا النقص ضارًا ويسبب الحالة المعروفة باسم نقص صوديوم الدم.

نقص صوديوم الدم هو حالة ينخفض ​​فيها مستوى الصوديوم في الدم بشكل ينذر بالخطر نتيجة تخفيفه في الدم، يمكن أن يتسبب هذا في تضخم الخلايا ، مما يؤدي إلى مضاعفات مختلفة ، قد يكون بعضها مهددًا للحياة.

مقدار الماء الذي يجب أن تشربه كل يوم



يتكون جسمك من حوالي 50٪ إلى 70٪ من الماء، يحتاج كل عضو، وخلية، ونسيج في جسمك إل H2O ، لأنه يحمي أنسجتك ، ويساعدك في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ، ويساعد على تليين المفاصل، كما أنه يزيل الفضلات عند التعرق والتبول وحركة الأمعاء.

الكمية المناسبة للشرب كل يوم ، وفقًا للأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب هي حوالي 15.5 كوبًا للرجال و 11.5 كوبًا للنساء.

قد يؤدي استهلاك الكثير من الماء إلى إحداث مشاكل في الكلى



إذا كنت تشرب بطريقة أكثر من المطلوب اليومي الموصى به، فاحذر من احتمال تعرض صحتك لخطر الإصابة بـ "نقص صوديوم الدم"، المعروف أيضًا باسم تسمم الماء، على الرغم من أن الشخص السليم لن يعاني على الأرجح من هذا، فإن الكثير من أي شيء ليس بالأمر الجيد أبدًا، الإفراط في تناوله عن طريق استهلاك الكثير من الماء يمكن أن يعيث فسادًا في كليتيك، مما يجعل التخلص من الماء الزائد أمرًا صعبًا حقًا.

عندما تشرب المزيد من الماء، يتم امتصاصه أولاً في مجرى الدم، ثم يتم تصفية الماء الزائد عن طريق كليتيك وإزالته من الجسم على شكل بول، وبالتالي فإن الحد الأعلى لكمية الماء التي يستطيع الجسم الحصول عليها إن تناوله بأمان هو نفس الحد الأعلى لكمية الماء التي يمكن للكلى إزالتها من الجسم ".

ونتيجة لذلك، فإن شرب أكثر من 1 لتر من الماء في الساعة لأكثر من ساعتين يعرضك لخطر وجود الكثير من الماء في الجسم وتعاني من آثار جانبية ".

الأعراض والتأثيرات المبكرة لتسمم الماء أو فرط نكون:

الغثيان

الإعياء

صداع الراس

ارتباك

ضعف العضلات أو تقلصات