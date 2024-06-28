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20 طفلًا مريضًا بالسرطان من غزة يبدأون رحلة العلاج فى مستشفيات مصرية

الجمعة، 28 يونيو 2024 02:41 م
20 طفلًا مريضًا بالسرطان من غزة يبدأون رحلة العلاج فى مستشفيات مصرية إسعاف - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تم اليوم الجمعة توجيه 20 حالة مرضية لأطفال مرضى السرطان القادمين من قطاع غزة الذين استقبلتهم مصر أمس، للعلاج في مستشفيات بئر العبد التخصصى بشمال سيناء، ومستشفيات بمحافظات أخرى لاستكمال علاجهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تحت إشراف المتخصصين.

 

وأفادت مصادر طبية، أن الحالات العشرين يرافقهم 47 مرافقًا من ذويهم من قطاع غزة، ييدأون رحلة استكمال العلاج فى مصر.

 

وكان الأطفال المرضى، قد وصلوا إلى الجانب المصري من الحدود مع الأراضي الفلسطينية، قادمين من قطاع غزة، مساء أمس بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، وتم نقلهم ومرورهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وبعد استلامهم نقلتهم  سيارات الإسعاف المصرية،  تحت إشراف طبي شامل لمستشفى بئر العبد التخصصى.







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