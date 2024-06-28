‏"CBC": ناقلات الجند الكندية المرسلة إلى أوكرانيا غير فعالة فى ساحات القتال

وكالات

ذكرت قناة "CBC" نقلا عن قائد سرية الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف يوري فيدورينكو، أن ناقلات الجند المدرعة التي أرسلتها كندا إلى أوكرانيا غير فعالة في القتال وتتعطل كثيرا.

وقال فيدورينكو في مقابلة مع القناة التلفزيونية: "إن ناقلات الجند المدرعة التي سلمتها كندا غالبا ما تتعطل"، ووفقا له فإنها "غير مهيأة للسير على الطرق الوعرة".

وأضاف: "يمكن أن تكون (ناقلات الجند المدرعة) خيارا جيدا للشرطة، فهي أكثر ملاءمة للطرق المعبدة".

وفي يونيو الجاري أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير أن بلاده أرسلت أول 4 ناقلات جند مدرعة من أصل 50 إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن كندا أرسلت سابقا معدات مماثلة إلى الأوكرانيين.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" في مقال نشرته أن الأسلحة الغربية المقدمة لقوات كييف لا تؤتي ثمارها في ساحة المعركة، وتتسبب في مقتل عشرات الجنود بسبب انخفاض كفاءتها.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف أن أي سلاح يقدمه الغرب لكييف لن يغير مجرى العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأن روسيا سوف تحقق كل أهدافها.

وقد أعلنت موسكو في أكثر من مناسبة أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانات التسوية، وتجعل دول حلف الناتو شريكا مباشرا في الصراع، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد المواجهة، ولن تغير الوضع في ساحة المعركة، محذرة من عواقب السياسة التي تنتهجها الدول الغربية في ما يخص الأزمة الأوكرانية.