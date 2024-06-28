نيويورك تايمز: أداء بايدن فى المناظرة يدفع الديمقراطيين لمناقشة استبداله

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن كان يأمل في بناء زخم جديد لمحاولة إعادة انتخابه من خلال الموافقة على المشاركة فى المناظرة الرئاسية قبل شهرين تقريبًا من ترشيحه رسميًا. وبدلاً من ذلك، أثار أدائه المتعثر والمفكك ليلة الخميس فى أول مناظرة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية موجة من الذعر بين الديمقراطيين وأعاد فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي أن يكون مرشحهم على الإطلاق.

على مدار 90 دقيقة، كافح بايدن ذو الصوت الخشن لتوصيل رسالته ومواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الحاد، مما أثار الشكوك حول قدرة الرئيس الحالي على شن حملة قوية وتنافسية قبل أربعة أشهر من الانتخابات. وبدلاً من تبديد المخاوف بشأن عمره، جعل بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، من الأمر القضية المركزية.

وتبادل الديمقراطيون، الذين دافعوا عن الرئيس لعدة أشهر ضد المشككين فيه – بما في ذلك أعضاء إدارته – المكالمات الهاتفية والرسائل النصية المحمومة في غضون دقائق من بدء المناظرة، حيث أصبح من الواضح أن بايدن لم يكن في أفضل حالاته. وفي حالة من اليأس عمليا، لجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الصدمة، في حين ناقش آخرون فيما بينهم على انفراد ما إذا كان الوقت قد فات لإقناع الرئيس بالتنحي لصالح مرشح أصغر سنا.

قال خبير استراتيجي ديمقراطي مخضرم دعم بايدن بقوة علناً: "بايدن على وشك مواجهة تصعيد من الدعوات للتنحي. كان لدى جو بئر عميق من المودة بين الديمقراطيين. ولكن هذا البئر جف."

وتابع: "الأحزاب موجودة من أجل الفوز. الرجل الذي يقف على المسرح مع ترامب لا يمكنه الفوز. الخوف من ترامب خنق الانتقادات الموجهة لبايدن. وسيؤدي الآن نفس الخوف إلى تأجيج الدعوات المطالبة بالتنحي."

وقالت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب إنهم كانوا يشاهدون المناظرة معًا، واعترف أحدهم، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، بأنها كانت "كارثة" بالنسبة لبايدن. وقال الشخص إن المجموعة كانت تناقش الحاجة إلى مرشح رئاسي جديد.