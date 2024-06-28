نوع من الخضار يجب ألا يفارق مائدتك طوال فصل الصيف.. اعرفه

كتبت مروة محمود الياس

الصيف الحار، وهذا الطقس الساخن الذي نعيش أجواءه من رطوبة عالية ودرجات حرارة مرتفعة، لابد له من نظام غذائي متزن وجيد يساعد على الشعور بالهدوء والاسترخاء وتقليل درجة حرارة الجسم دائمًا، فضلاً عن الشعور بسلامة الأمعاء وسهولة الهضم نظرًا لاضطرابات الهضم الشائعة خلال فصل الصيف.

ووفقًا لتقرير نشر في apollo فإن هناك نوعيات من الخضراوات يجب ألا تفارق مائدتك أثناء فصل الصيف، وهو الطعام الغني بالبوتاسيوم والمليء بالمياه أيضًا، تلك النوعيات من الأطعمة تتوافر وبشدة في الخضراوات بشكل خاص.

تابع التقرير موضحًا أن الكوسة أفضل أنواع الخضراوات التي يمكن أن تستخدمها خلال الصيف، تمدك بالكثير من العناصر والسعرات الحرارية التي تساعدك على التأقلم مع درجة الحرارة

من أبرز فوائد الكوسة في الطقس الحار وخلال موجات الحرارة العالية:

تساعد على معادلة درجة حرارة الجسم وخفض درجة حرارته

تنظم ضغط الدم الذي يتأثر بشكل كبير خلال الموجات الحارة وارتفاع درجة الحرارة

تمنع فقدان السوائل نتيجة احتوائها على كم نهائي من البوتاسيوم الذي يساعد على احتفاظ الجسم بالسوائل دون فقدانها خلال الطقس الحار

تمنع اضطراب العضلات وتشنجاتها الناتج عن نقص السوائل الحاد

تحتوي على كم هائل من المياه وهو ما يجعلها من أفضل الخضراوات التي يمكن الاعتماد عليها

تجعل الشعور هادئًا رطبًا باردًا طول فصل الصيف نتيجة احتوائها على المياه والعناصر الصحية

أليافها كثيرة وكمياتها كبيرة ومغذية تشعرك بالشبع وتشعرك بشكل كبير بضبط عملية التمثيل الغذائي وعدم اضطرابها نتيجة الطقس الحار

خيار جيد جدا لمن يريد إنقاص وزنه خلال فصل الصيف

سعراتها الحرارية منخفضة للغاية لذلك لا تزيد الوزن وتساعد في كل أنواع الريجيم.