نقيب العاملين بالزراعة: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الوطن

كتبت آية دعبس

أرسل المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30يونيو المجيدة.

وأكد (مرسال) في برقيته؛ ان هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري العظيم ضد قوي الشر الذين اختطفوا الوطن حيث خرج هؤلاء الملايين جمعيا على قلب رجل واحد في الشوارع الميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وانقاذ البلاد من الفوضى الانهيار وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة التاريخية عاهد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر بمواصلة جميع قطاعات الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيا المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة المجيدة على الرئيس بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار على أبناء الشعب العظيم بالخير والسلام.