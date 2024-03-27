اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 07:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الملكة رانيا ومسئولة دولية تبحثان سبل تخفيف آثار الحرب على أطفال غزة

الأربعاء، 27 مارس 2024 07:34 م
الملكة رانيا ومسئولة دولية تبحثان سبل تخفيف آثار الحرب على أطفال غزة قرينة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدالله
أ ش أ

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بحثت قرينة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدالله، في مكتبها اليوم الأربعاء، مع الرئيسة التنفيذية لمنظمة "إنقاذ الطفل" الدولية انجير اشنغ، سبل تخفيف آثار الحرب على أطفال غزة.


وتم خلال اللقاء، بحث سبل تخفيف آثار الحرب الدموية التي تدمر حياة الأطفال، وحث المجتمع الدولي على زيادة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مع الإصرار على ضرورة وقف فوري ونهائي لإطلاق النار.


وأكد اللقاء - الذي حضرته المستشار الاستراتيجي للسياسات أنيتا باي - على ضرورة فتح المزيد من المعابر البرية لزيادة تدفق المساعدات.
وتدعو مؤسسة "إنقاذ الطفل" إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار لإنقاذ وحماية حياة الأطفال في غزة، واستئناف دخول السلع التجارية إلى غزة لوقف جوع الأطفال.







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غزة

أطفال غزة

العدوان على غزة

قطاع غزة




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