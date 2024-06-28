اليوم السابع
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مصر للطيران تسير اليوم 23 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

الجمعة، 28 يونيو 2024 02:57 م
مصر للطيران تسير اليوم 23 رحلة جوية من الأراضى المقدسة الحجاج
كتب أحمد مصطفى

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تسير اليوم الجمعة شركة مصرللطيران الناقل الوطني جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، حيث تنقل اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو 23 رحلة جوية بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري، 3 رحلة بخط سير جدة - باماكو، رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، 10 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة الأوقاف وتضامن القاهرة والشرقية وبورسعيد والبحيرة ودمياط وقرعة القاهرة وكفر الشيخ والفيوم وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.


 







مطار القاهرة

عودة الحجاج

الجسر الجوى

مصر للطيران




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