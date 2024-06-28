مصرع شاب من قنا صعقا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقي شاب من محافظة قنا مصرعه، متأثرا بإصابته حيث أصيب بصعق كهربائي أثناء عمله داخل مزرعة لتربية الدواجن في محافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز بلقاس، بوصول مواطن جثه هامدة ادعاء صعق كهربائي.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمود، م، ت، س، 26 عاما، مهندس داخل مزرعة، محل إقامته قنا، حيث لقي مصرعه متاثرا بصعق كهربائي أثناء عمله داخل المزرعة.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات