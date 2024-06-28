محافظ الدقهلية: استمرار إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـ"رافد جمصة"

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة، وذلك لليوم الثاني على التوالي في اطار الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصة، وذلك بإشراف ومتابعة المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حى غرب ومحمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة منية النصر وسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع مهندس خالد جلال ومحمد حمص مدير عام الادارة العامة للمخلفات الصلبة.

هذا وقد وتم إزالة ثلاث حالات تعدي وتم هدم اسوار مخالفه بمشاركة هيئة الطرق والزراعه والإصلاح الزراعى وذلك بمنطقة المنيل كانت عبارة عن معارض لسيارات النقل الثقيل وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

وفي هذا الصدد وجه مختار باستمرار الحملة لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري.

وشدد "مختار" قائلاً لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.

وأكد مختار علي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها وإهدارها.

والجدير بالذكر أن "محافظ الدقهلية" سبق وان قرر تشكيل لجنة دائمة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين.