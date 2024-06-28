مسؤول بمبادرة ابدأ: إعداد نظام رقمى لتحقيق التكامل بين كل المصانع والجهات

كتبت ـ أماني سمير

قال أحمد حافظ، مسؤول الاستثمار الأجنبي المباشر بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ"، إن المبادرة بدأت في إعداد نظام رقمي يواكب السوق المصري لتحقيق التكامل بين كل المصانع والجهات الموجودة؛ لتعظيم القيمة في السوق المصرى، خاصة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات محدثة للمصانع بشكل عام.

أضاف "حافظ"، أن المبادرة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحسين صورة مناخ الاستثمار في الخارج، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين لزيادة حجم الإنتاج الصناعي.

أشار عضو مبادرة "ابدأ"، إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية مغرية بتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة ما يسمح بنفاذ المنتجات للعديد من الأسواق دون رسوم جمركية، مشددًا على أهمية الترويج لهذه الميزة التنافسية مع العمل في الوقت نفسه على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار.

ذكر "حافظ"، أن مبادرة ابدأ تعمل على توفير اختيارات وبدائل استثمارية متنوعة للراغبين في الاستثمار الصناعي في مصر، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات والتشغيل بالتواصل مع كل الجهات الحكومية التي تتعاون معهم بشكل رسمي، وتعمل لمساعدتهم لحل المشكلات المختلفة .



يذكر أن مبادرة أبدأ، انطلقت عام 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحققت المبادرة نجاحات عدة خلال العامين الماضيين كان أبرزها توفير فرص عمل للشباب، وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.