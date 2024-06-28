مسؤولة بمبادرة ابدأ: هدفنا مساندة المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها

كتبت أماني سمير

قالت الدكتورة المهندسة أسماء المغربى، نائب رئيس قطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، إن الهدف الأساسي للمبادرة دراسة مشاكل المصنعين، خاصة المتعلقة بالتقنين والتراخيص، والعمل على حلها، مضيفة في هذا الصدد أنها تجري لقاءات مع كل أطراف الصناعة، كما تتلقى المشاكل عبر موقعها الرسمي للعمل على حلها.

أضافت "المغربي"، أن هناك عددًا من التحديات تواجه القطاع الصناعية في مصر، أبرزها الأراضى المرخصة المرفقة، والتمويل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المبادرة سعت إلى دراسة التحديات التي تواجه المجمعات الصناعية، والعمل على حل الالتحديات التي تواجه المصنعين بصفة عامة، وكذلك التي تواجه كل مستثمر صناعي، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ذكرت أسماء المغربى، أن القائمون على مبادرة "ابدأ" يجرون توصيف دقيق للتحديات التي تواجه المصنعين، وبعدها يعملون على حلها، لافتًا إلى أن المبادرة نجحت في دعم أكثر من 500 مصنع خلال الفترة الماضية.

أشارت "المغربي"، إلى نتائج جهود المبادرة في دعم القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، مما أثمر عن الحفاظ على أكثر من 22 ألف عامل في وظائفهم منذ إطلاق المبادرة، داعية المستثمرين الصناعيين إلى التواصل مع المبادرة لحل أية مشاكل تواجههم للاستمرار في زيادة النشاط الصناعي.