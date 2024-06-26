53 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا 2023.. إنفوجراف

كتب عبد الحليم سالم

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد" أن قارة أفريقيا جذبت 53 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2023 بتراجع بلغت نسبته 3% عن عام 2022 الذى حقق 54 مليار دولار.

أضافت بيانات المنظمة أن دول شمال أفريقيا حققت 13 مليار دولار بتراجع 12% عن العام السابق 2022، منها 10 مليارات دولار حققتها مصر منفردة ، موضحة أن دول غرب أفريقيا حققت 13 مليار دولار وهو نفس العام السابق 2022 ، فيما حققت دول وسط أفريقيا 6 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر بتراجع مليار دولار وبنسبة 17%.

وكشفت بيان الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن دول شرق افريقيا حققت 11 مليار دولار بتراجع مليار دولار بنسبة 3% فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول جنوب افريقيا وحققت 9 مليارات دولار مقارنة ب 7 مليارات دولار في 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 22% .





يشار أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development كشفت أن مصر تصدرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت استثمارا أجنبيا مباشرا FDI بلغ 9.841 مليار دولار عام 2023، نحو 10 مليارات دولار من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.

وبحسب المنظمة يمثل تدفق الاستثمار لمصر نحو 3 اضعاف الاستثمار المتدفق لكل دول شمال افريقيا، حيث تتصدر مصر دول القارة فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، فى ظل جاذبية الاقتصاد المصرى وما يشهده من فرص استثمارية واعدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكرت المنظمة الدولية فى أحدث تقرير لها، أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، بلغ 1.3 تريليون دولار، عام 2023 تراجع نحو 2% عن عام 2022