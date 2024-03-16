أفضل نظام غذائى للأم فى فترة الرضاعة.. عشان صحتها وصحة المولود

كتبت إيناس البنا

الأطعمة التي تتناولها الأم أثناء الرضاعة الطبيعية لها أهمية كبيرة بالنسبة لها ولصحة طفلها، حيث يوفر النظام الغذائي المتوازن العناصر الغذائية الحيوية لجسم الأم ليعمل على النحو الأمثل.

أوضح الدكتور محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، أن الحديد والكالسيوم وفيتامين د و ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين من أهم المعادن التى يجب التركيز عليها أثناء الرضاعة الطبيعية، حيث تدعم هذه العناصر الغذائية وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك صحة العظام، وتعزيز المناعة، وإصلاح الأنسجة.

وأضاف الطبيب فى تصريحاته لليوم السابع، أن اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات مع التركيز بشكل خاص على البروتينات والأطعمة الغنية بالنشا مع الألياف والكالسيوم يساعد على منع التعب خلال تلك الفترة، كما تدعم قدرة الأم على التعامل مع متطلبات الرضاعة الطبيعية، ورعاية الطفل الجديد، ومتابعة حياتها اليومية بشكل أكثر نشاطا.

واضاف أن حليب الأم يعتبر المصدر المثالي لتغذية الرضع، حيث يزوده بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجونها للنمو والتطور خلال الأشهر الأولى من الحياة، حيث يحتوي على عناصر غذائية حيوية مثل الأجسام المضادة والإنزيمات وعوامل النمو التي تعزز النمو الأمثل للأنسجة والأعضاء وأجهزة الجسم، كما يوفر حليب الأم أيضًا مناعة سلبية للطفل ويساعد على حمايته من العدوى والأمراض.

بالنسبة للطفل، يساعد النظام الغذائي دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن البكتيريا المفيدة في حليب الثدي، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي المثالية لدى الطفل، حيث تشير الأبحاث إلى أن الرضاعة الطبيعية، خاصة عندما تتبع الأم نظامًا غذائيًا صحيًا، قد تساعد في تقليل خطر إصابة الطفل بالحساسية.