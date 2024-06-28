كلية الزراعة بكفر الشيخ تصدر كتاب مشروعات تخرج طلاب المستوى الرابع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، عن إصدارها كتاباً يضم مشاريع تخرج طلاب المستوى الرابع للعام الجامعي 2023 - 2024، تحت عنوان "نبتكر لنستدام"، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة.

وقال الدكتور يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أنّه تم إصدار كتاب "نبتكر لنستدام"، والذي يضم مشاريع تخرج طلاب المستوى الرابع للعام الجامعي 2023 - 2024، لافتاً إلى أنّ مشاريع التخرج ليست مجرد متطلبات أكاديمية، بل هي نواة لفكر ريادة الأعمال ودورها الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وأضاف عميد كلية زراعة كفر الشيخ، أن مشاريع التخرج تتسم بأهمية خاصة كونها تُمثل الجسر الذي يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وهي المنصة التي يطلق منها الطلاب إبداعاتهم وابتكاراتهم لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع والبيئة، مشيراً إلى أنّ تعزيز فكر ريادة الأعمال بين الطلاب يُعد أمراً ضرورياً لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد عيد، أنّ الدولة تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة والتحول الأخضر في ضوء رؤية مصر 2030، ويأتي دور الجامعات وخاصةً كليات الزراعة في طليعة الجهات المعنية بتحقيق هذه الأهداف، وتمثل مشاريع التخرج الخضراء التي ينفذها الطلاب مساهمة فعلية في دعم هذه الرؤية، من خلال التركيز على مجالات حيوية مثل، التنمية المستدامة، من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة في المشاريع الزراعية لضمان استخدام الموارد بشكل حكيم ومستدام، والتحول الأخضر: من خلال تبني تقنيات زراعية صديقة للبيئة تقلل من الأثر البيئي وتحافظ على التنوع البيولوجي، والسيادة الغذائية، من خلال تعزيز القدرة على إنتاج الغذاء محلياً بطرق مستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغيرات المناخ، من خلال تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته على القطاع الزراعي.

وأضاف عميد كلية الزراعة، هذه المشاريع ليست فقط أدوات تعليمية، بل هي أيضاً مشاريع ريادية تُعد الطلاب ليكونوا قادة في مجالاتهم، قادرين على إحداث تأثير إيجابي ومباشر في مجتمعاتهم، مؤكداً أنهم يفتخرون في كلية الزراعة بجامعة بطلابهم وإبداعاتهم التي تُجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة، معبراً عن تقديره لكل من ساهم في نجاح هذه المشاريع من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين والطلاب أنفسهم، وأقول لهم إنّ جهودكم الجماعية هي ما يجعلنا نستطيع أنّ نتطلع إلى مستقبل زاهر ومزدهر، يعزّز مكانة مصر ويحقق رؤيتها الطموحة.