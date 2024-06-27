الكشف الطبى على 991 حالة بمركز دسوق خلال قافلة مجانية لجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية شاملة إلى قرية محلة دياي والقرى المجاورة بمركز دسوق، تحت إشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفرالشيخ، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري والتمريض والآداب والتربية النوعية، حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب تحت إشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والتنموية والتوعوية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تناولت ورش عمل لتنمية مهارات النسيج والسجاد وطباعة المنسوجات وأشغال الخرز وكذلك ندوات توعوية عن أخطار الهجرة غير الشرعية، حيث ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض والآداب والتربية النوعية، موجهاً باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الشاملة اليوم شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة لعمل التحاليل والاشعة اللازمة لتشخيص حالتهم وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية محلة دياى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التى تم اجراء الكشف الطبي عليها 991 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.