فايننشال تايمز: واشنطن تدعو مصر ودولا عربية لحضور قمة الناتو فى واشنطن

كتبت رباب فتحى

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة دعت وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية وإسرائيل لحضور قمة الناتو (حلف شمال الأطلسي) في واشنطن الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمسئول في الحلف أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج دعا رؤساء دول وحكومات جميع الحلفاء الـ32، إضافة إلى "قادة شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وتتيح قمة الذكرى الـ75 للرئيس الأمريكى جو بايدن الفرصة لعرض سياسته في تعزيز شراكات وتحالفات واشنطن الدولية، لكنها ستسلط الضوء أيضا على ما يعتبره العديد من الدبلوماسيين تناقضات في موقف واشنطن من أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي حين أن الدول الأعضاء في الناتو متحالفة بشأن دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن العديد من أعضائها وشركائها منقسمون بشدة حول الحرب في قطاع غزة.

وعادة ما يدعو حلف شمال الأطلسي بعض شركائه على الأقل لحضور اجتماعه السنوي، ولكن باعتبارها الدولة المضيفة لقمة الذكرى السنوية، دعت الولايات المتحدة وزراء خارجية ما يبلغ 31 دولة لديها شراكات مع الحلف، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.

ومن بين المدعوين العرب مصر والأردن وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة والبحرين.