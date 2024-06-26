اليوم السابع
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البيت الأبيض: أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى الناتو خلال قمة واشنطن

الأربعاء، 26 يونيو 2024 03:00 ص
البيت الأبيض: أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى الناتو خلال قمة واشنطن الناتو - أرشيفية
وكالات

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أعلن مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي مايكل كاربنتير أن قمة الناتو في واشنطن لن توجه إلى أوكرانيا دعوة للانضمام إلى الناتو.

وقال كاربنتير خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "أوكرانيا لن تتلقى الدعوة خلال القمة. وأعتقد أنه قد تم الإعلان عن ذلك بوضوح".

وتابع: "وفي ما يخص النتائج المحددة لأوكرانيا التي ستثمر عنها القمة، فإن الحديث يدور عن تقديم جسر مؤسساتي للعضوية في الناتو".

وأوضح كاربنتير أن جوهر هذه المبادرة يتمثل في أن تكون أوكرانيا جاهزة للعمل ضمن حلف الناتو فورا بعد أن تكون هناك إرادة سياسية لجميع الأعضاء الـ 32 في الحلف لدعوتها إلى الانضمام.

يذكر أن قمة حلف الناتو في واشنطن ستعقد خلال الفترة بين 9 و11 يوليو المقبل.







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