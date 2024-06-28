اليوم السابع
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توماس فريدمان يدعو "صديقه" بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الأمريكية

الجمعة، 28 يونيو 2024 10:36 ص
توماس فريدمان يدعو "صديقه" بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الأمريكية بايدن وترامب
وكالات الأنباء

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دعا الصحفى والمعلق السياسى الأمريكى توماس فريدمان الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الأمريكية بعد أدائه فى المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهورى دونالد ترامب.

وذكر فريدمان، فى مقال رأى بصحيفة "ذا نيويورك تايمز": "الرئيس بايدن صديقي. لكن يجب عليه أن يتنحى عن السباق".

ودعا الكاتب عائلة بايدن وفريقه السياسي إلى "التجمع بسرعة، وإجراء أصعب المحادثات مع الرئيس، لإعطاء أفضل فرصة ممكنة لردع تهديد ترامب في نوفمبر المقبل (موعد الانتخابات الرئاسية)"، مضيفاً: "يجب على الرئيس أن يعلن عدم ترشحه لإعادة الانتخاب".







توماس فريدمان

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