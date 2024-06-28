تموين دمياط يعلن توريد 94% من إجمالي محصول القمح حتى الآن

دمياط - هيثم مراد

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بيان توضيحي لموقف توريد محصول القمح هذا العام، والذي أكد حصاد إجمالى المساحة المنزرعة لمحصول القمح داخل المحافظة والمقدرة بإجمالي 36138 فدان، بمعزل زيادة 5000 فدان عن العام الماضي.

وتضمن البيان أنه قد تم توريد 34 ألف طن و99 كيلو جرام من القمح حتى يوم أمس، بنسبة بلغت 94% من المستهدف.

وأعلن المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بدمياط، أن عمليات التوريد تتم داخل 6 شون تابعة للبنك الزراعي تم توزيعها على كافة مدن ومراكز المحافظة، لافتا إلى وجود حملات يونيو لمتابعة حركة التوريد واستعدادات تلك الأماكن لاستقبال المزارعين وتيسير عمليات التوريد يشكل يضمن سهولة توريد الاقماح داخل تلك الشون.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن عمليات توريد محصول القمح داخل دمياط مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتا إلى وجود اهتمام كبير من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن الاطلاع أول بأول نتائج عمليات توريد القمح هذا العام خاصة بعد نجاح المحافظة في زيادة المساحة المنزرعة لمحصول القمح العام الحالى بمساحة 5000 فدان إضافية مما يعكس اهتمام المحافظة بتطوير الزراعة واتباع أساليب الزراعة الحديثة.