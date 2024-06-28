محافظ دمياط تحث على المشاركة فى المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء

دمياط - معتز الشربينى

حثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء المحافظة على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى دورتها الحالية، وذلك خلال ترؤسها للقاء مع الشباب وعدد من العاملين بمختلف القطاعات عُقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي" جسر الحضارة".

هذا وقد أشارت " محافظ دمياط " إلى أن المبادرة تضم 6 فئات "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ، مؤكدة أن المبادرة تحظى باهتمام بالغ من الدولة لما تحققه من دعم للاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت "محافظ دمياط" إلى أن محافظة دمياط حققت تمثيل مشرف وناجح خلال المرحلتين السابقتين، كما أن المبادرة على مدار المرحلتين لاقت نجاح كبير حيث تم فتح باب التقديم بالمرحلة الثالثة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة تلك النجاحات.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني https://sgg.eg/.